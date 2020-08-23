شكرا لقرائتكم خبر عن غضب وعقوبات فى الأهلى بعد خسارة «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتاح الغضب أعضاء وجماهير نادى الأهلى، عقب ‏خسارة الفريق الكروى الأول أمام الزمالك 3- 1، فى مباراة القمة التى تحمل رقم 120 فى تاريخ لقاءات ‏الفريقين، والتى أقيمت أمس الأول على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة ‏الدورى الممتاز.‏

وطالب عدد كبير من اللاعبين القدامى بإعادة ترتيب الأوراق باعتبار المباراة جرس إنذار قبل مواجهات البطولة الإفريقية وحملوا جزءا كبيرا من المسؤولية لرينيه فايلر، المدير الفنى، لسوء قراءاته للمباراة، وتفوق كارتيرون عليه. وعلى صعيد لجنة التخطيط طالبت اللجنة مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر فى ظل العقم التهديفى لخط الهجوم وفشل مروان محسن فى استغلال العديد من الفرص التى حصل عليها وعدم قدرته على استعادة قدراته على التهديف

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة وافق على تعليق مستحقات اللاعبين بعد خسارة الكلاسيكو، كما طالب محمود الخطيب، رئيس النادى، فايلر بتقرير موسع عن أسباب الخسارة الكبيرة أمام الزمالك، وعبر الخطيب عن عدم رضاه عن النتيجة والمستوى الذى ظهر به اللاعبون.

رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، عبر عن حزنه الشديد، وقال، فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: «فكرنا فى حلول خلال الشوط الثانى بعد ‏التأخر بهدف أمام الزمالك، وحاولنا تغيير طريقة اللعب من أجل إدراك التعادل وتعديل النتيجة، ‏ولكن بشكل عام لم نوفق فى المباراة».‏

وأكد المدير الفنى أن أى هزيمة فى كرة القدم محبطة، ولكن الفريق عليه التفكير فيما هو قادم ‏والتحضير بقوة للمباريات المقبلة، بداية من مباراة الجونة التى تقام يوم الأربعاء المقبل فى ‏الجولة الـ22 من بطولة الدورى.‏

وشدد فايلر على أنه ليس قلقًا على مشوار الأهلى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، وأن هناك ‏الوقت الكافى لتجهيز اللاعبين لاستكمال مشوار الفريق فى دورى أبطال إفريقيا.‏

وأكد المدير الفنى أنه ضد فكرة أن يقوم بتغيير أى لاعب أو عدم مشاركته بسبب ارتكاب خطأ، ‏وأنه يؤمن أن أى لاعب يحتاج إلى الفرصة من أجل تدارك خطئه.‏

واختتم رينيه فايلر تصريحاته بالتأكيد أنه لا يوجد أى فريق يستمر فى تحقيق الفوز فى ‏جميع المباريات، وأن التعثر وارد فى كرة القدم، ولكن الأهم أن يتجاوز الفريق الأمر سريعًا ويبدأ ‏التفكير والتحضير لما هو قادم.‏

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من جهة أخرى أغلق الفريق الأول ملف مباراة القمة، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة، التى تقام يوم 26 أغسطس الجارى، ضمن ‏منافسات بطولة الدورى الممتاز.‏

ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 56 نقطة، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة التى ‏تقام يوم الأربعاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ22 فى مسابقة الدورى الممتاز.‏