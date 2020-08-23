شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: الخطيب يجب أن يتدخل مع فايلر في تشكيل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إنه يجب على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع فايلر للاستفسار عن سر التشكيل الغريب للأهلي في اللقاء.
وأكد أحمد حسام «ميدو»، في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة، المذاع على قناة «النهار» مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: «محمود الخطيب نجم كروي ويجب التدخل في بعض الأمور الفنية».
وتابع: «هناك أيضًا تساؤل غريب عن أسباب استبعاد صالح جمعة، وإذا أخطأ فمن الممكن معاقبته وليس ذبحه نهائيًا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,237
-
تعافي
65,118
-
وفيات
5,243
كانت هذه تفاصيل خبر «ميدو»: الخطيب يجب أن يتدخل مع فايلر في تشكيل الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.