شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: الخطيب يجب أن يتدخل مع فايلر في تشكيل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إنه يجب على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع فايلر للاستفسار عن سر التشكيل الغريب للأهلي في اللقاء.

وأكد أحمد حسام «ميدو»، في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة، المذاع على قناة «النهار» مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: «محمود الخطيب نجم كروي ويجب التدخل في بعض الأمور الفنية».

وتابع: «هناك أيضًا تساؤل غريب عن أسباب استبعاد صالح جمعة، وإذا أخطأ فمن الممكن معاقبته وليس ذبحه نهائيًا».