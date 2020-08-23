شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: مدحت شلبي تعمّد التهكم والسخرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن تقرير متابعة ورصد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 22/8/2020 الساعة 9 مساءً.. جاء كما يلي:

اتسمت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بأجواء احتفالية وروح رياضية وودية، انعكست على أداء القنوات الرياضية التي تابعت المباراة، سواء بنقل أحداثها على الهواء مباشرة أو بالتعليق والتحليل قبل وبعد المباراة.

- وفيما يلي تقرير عن أداء هذه القنوات:

- أولًا: قناة الأهلي

- اتسم التحليل الذي قدمه الكابتن / أيمن شوقى وضيوفه:

الكابتن / حلمى طولان الكابتن / محمد يوسف

الكابتن / علاء ميهوب الكابتن / عادل مصطفى

بالحيادية والاحترام المتبادل والنقاش في إجراءات المباراة.

- ولم يتم رصد أي مخالفات طبقاً للمعايير والأكواد المتبعة والمقررة لضبط أداء التعليق الرياضى والتحليل على المباريات.

- ثانيًا: قناة الزمالك

- اتسم التحليل بالحيادية وعدم التلفظ بأي ألفاظ مخالفة للأكواد المتبعة والمقررة.

- ثالثًا قناة أون تايم سبورت

- اتسم الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلى والزمالك على قناة «on time sport» تقديم الكابتن / سيف زاهر واستضافة الكباتن / أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام بالمهنية الرياضية والبعد عن التعصب الكروى... وإن كان بعد نهاية المبارة كانت هناك فقرة لتحليل الأداء التحكيمى واشتمل على إظهار بعض الأخطاء، ولكن دون توجيه إساءة للحكام، وإنما إيضاح وشرح للأخطاء التحكيمية.

- وفيما يلي ما ورد من مخالفات على لسان المعلق الصوتي للمباراة الكابتن / مدحت شلبي:

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المخالفة:

تهكم وسخرية

البيان:

المعلق (عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك الهدف الثالث): «عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول آه يا رجلى آه يا رأسى قال يعنى بيهبّط الفرقة الثانية... فيلم عربى هابط من أفلام الأبيض والأسود».

التقييم:

- بشكل عام خلا التعليق على المباراة في القنوات الثلاث محل الرصد من استخدام لهجة تحريضية على التعصب والخلاف، واتسم بالحياد

والموضوعية النسبيتين.

- ما عدا استخدام كابتن مدحت شلبى بعض الألفاظ غير المناسبة.