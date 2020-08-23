روني: آمل ألا ينتقل الكانتارا إلى ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

أعرب لاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني عن أمله في ألا ينضم اللاعب تياغو ​ألكانتارا​ إلى ​ليفربول​، مشيرا إلى أن نجم ​بايرن ميونيخ​ هو "أحد أفضل لاعبي خط الوسط".



وقال روني: "كاد أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2013 والآن ليفربول مرتبط به. إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط، آمل فقط ألا يذهب إلى هناك!"

وأضاف: "يمكنه أن يأخذ الكرة، ويجعل الأمور على ما يرام. إنه حقًا لاعب وسط لديه القليل من كل شيء. إنه لاعب رائع. سيكون من الرائع رؤيته في الدوري الإنكليزي الممتاز، في الواقع".