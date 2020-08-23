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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روني: آمل ألا ينتقل الكانتارا إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
أعرب لاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني عن أمله في ألا ينضم اللاعب تياغو ألكانتارا إلى ليفربول، مشيرا إلى أن نجم بايرن ميونيخ هو "أحد أفضل لاعبي خط الوسط".
وقال روني: "كاد أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2013 والآن ليفربول مرتبط به. إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط، آمل فقط ألا يذهب إلى هناك!"
وأضاف: "يمكنه أن يأخذ الكرة، ويجعل الأمور على ما يرام. إنه حقًا لاعب وسط لديه القليل من كل شيء. إنه لاعب رائع. سيكون من الرائع رؤيته في الدوري الإنكليزي الممتاز، في الواقع".
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