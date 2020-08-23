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برشلونة يحدّد بديل ميسي في حال قرّر الرحيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن نادي ​برشلونة​ وضع إسم النجم الارجنتيني لنادي يوفنتوس ​باولو ديبالا​ على رأس أولوياته، لتعويض مواطنه ​ليونيل ميسي​، في حال قرر الأخير الرحيل عن البلاوغرانا هذا الصيف.

وما زال مستقبل ميسي غير واضح المعالم مع برشلونة، بعد الخسارة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ، وتقارير عدّة كشفت في وقت سابق أن صاحب الـ33 عاما لا يرى نفسه ضمن فريق رونالد كومان الموسم القادم.

وتابعت الصحيفة أن ديبالا مطروح لللبيع في يوفنتوس، خصوصا وأنه رفض تجديد عقده في الآونة الأخيرة، مطالبا بالحصول على راتب يلامس الـ20 مليون يورو.

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