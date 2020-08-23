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ثلاث إصابات كورونا في الدوري والمنتخب الإنجليزي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاث إصابات في الدوري والمنتخب الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أنه ثبتت إصابة لاعب من منتخب إنكلترا واثنين من لاعبي فريق ​شيفيلد​ يونايتد في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز بفيروس كورونا بعد إجازاتهم في الجزر اليونانية.

وفي السياق، يخشى كل من مدرب ​المنتخب الإنكليزي​ غاريث ساوثغيت ورابطة الدوري الإنكليزي الممتاز من أزمة كورونا جديدة مع عودة اللاعبين من العطلة الصيفية.

يُذكر أن قائد فريق مانشستر يونايتد هاري ماغواير كان قد أعتُقل في جزيرة ميكونوس اليونانية مؤخرا، نتيجة إشكال، لكن أفُرج عنه في وقت لاحق.

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