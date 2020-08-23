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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيفيلد يجدد عقدي رودويل وجاغيلكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
أكد نادي شيفيلد يونايتد بقاء كل من فيل جاغيلكا وجاك رودويل في برامال لين في موسم 2020/2021 بعد توقيع عقود جديدة في النادي.
وقع المدافع الدولي السابق لمنتخب إنكلترا جاغيلكا عقدًا جديدًا لمدة عام واحد بعد انضمامه للنادي في صفقة انتقال مجانية من إيفرتون الصيف الماضي.
وفي الوقت نفسه، التزم رودويل أيضًا بمستقبله للنادي، حيث وافق على تمديد العقد حتى صيف عام 2021.
من جهته قال مدرب شيفيلد كريس وايلدر: "فيل هو لاعب قيم ومحترم في الفريق ويسعدني إبقائه للموسم المقبل. الأمر نفسه ينطبق على جاك، الذي قدم لنا التنوع وقدم لنا خيارات داخل المجموعة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي".
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