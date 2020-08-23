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شيفيلد يجدد عقدي رودويل وجاغيلكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

أكد نادي ​شيفيلد​ يونايتد بقاء كل من فيل جاغيلكا وجاك رودويل في برامال لين في موسم 2020/2021 بعد توقيع عقود جديدة في النادي.

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وقع المدافع الدولي السابق لمنتخب إنكلترا جاغيلكا عقدًا جديدًا لمدة عام واحد بعد انضمامه للنادي في صفقة انتقال مجانية من إيفرتون الصيف الماضي.

وفي الوقت نفسه، التزم رودويل أيضًا بمستقبله للنادي، حيث وافق على تمديد العقد حتى صيف عام 2021.

من جهته قال مدرب شيفيلد كريس وايلدر: "فيل هو لاعب قيم ومحترم في الفريق ويسعدني إبقائه للموسم المقبل. الأمر نفسه ينطبق على جاك، الذي قدم لنا التنوع وقدم لنا خيارات داخل المجموعة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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