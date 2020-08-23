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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبال يعلن عن ثلاث إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
أعلن نادي سبال الإيطالي عن اكتشاف 3 حالات إيجابية خلال اختبارات فيروس كورونا المستجد والتي يجريها النادي استعدادًا للموسم الجديد.
وأصدر نادي سبال، الذي تواجد بالدوري الإيطالي في موسم 2019-2020، بيانًا رسميًا قال فيه: "أجرى النادي فحوصات طبية بمناسبة بدء الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، أظهرت وجود 3 إصابات بكورونا، لم تظهر أي أعراض على المصابين، وجميعهم في حجر صحي الآن داخل المنزل بالاتفاق مع السلطات الصحية".
وكثرت في الأيام الأخيرة الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا، لا سيما في صفوف لاعبي كرة القدم، الأمر الذي رسم علامات إستفهام حول إنطلاقة الموسم الجديد المقررة في الـ19 من أيلول.
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