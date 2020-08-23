شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يتابع مع مسؤلي الجبلاية شكوي أحمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، فى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم، الأحد، لمتابعة الشكوي الخاصة بأحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز الحالي و الزمالك السابق ، التى تأتى بعد المباراة التى جمعت القطبين مساء أمس، السبت، فى القمة 120، التى أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة.

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فى سياق متصل أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لا يجوز إلزام أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى، برد مقدم العقد الذى حصل عليه من الزمالك وقيمته 8 ملايين جنيه بجانب الفوائد على هذا المبلغ بعدما حصل عليه منذ عامين تقريبًا، وقال الشوربجى لـ"اليوم السابع" إن قرار شئون اللاعبين ألزم اللاعب برد المبلغ وفى حالة تظلم اللاعب فسيتم اعتماد نفس العقوبة أو تخفيفها ولكن لا يمكن زيادتها والزامه برد المبلغ بالإضافة إلى الفوائد.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك قال فى تصريحات له أنه سيطالب اتحاد الكرة بإلزام الحارس برد المبلغ بجانب الفوائد.