شكرا لقرائتكم اتفاق بين الجبلاية وشركة مسحات كورونا على استبدال المسحة بتحليل rabid test ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إجتماع خلال الوقت الحالي مع الشركة المسئولة عن إجراء مسحات كورونا للاعبين فى الدوري سواء الممتاز أو القسم الثاني من أجل بحث إمكانية تبديل تغيير المسحات خلال الفترة الحالية.

وتم الإستقرار خلال الإجتماع على إلغاء المسحات لفيروس كورونا و ستبدالها بتحليل الـrabid test والذى سيتم إجراءه للفرق خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

في سياق مغاير ، رفضت إدارة النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز. وقال مصدر فى الاهلى إن إدارة النادى، سواء على صعيد مجلس الإدارة أو لجنة التخطيط، تعترف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

وأضاف المصدر، أن الإدارة ستحاول علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن ما تردد بشأن إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أمر غير صحيح لأن هذه ليس من عادات النادى الأهلى الذى لا يقوم بإجراء تغييرات فنية وسط الموسم إلا فى أضيق الحدود، مُشيراً إلى أن إدارة النادى تدعم الجهاز الفنى والفريق مع العمل على تصحيح الأخطاء بهدف الحفاظ على لقب الدورى واستعادة بطولة أفريقيا.