شكرا لقرائتكم هشام حنفى: فايلر مشغول بعرض بيراميدز وتأكدت من وجود المفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حنفى نجم الاهلى الاسبق أن غياب الروح وخطة المباراة سبب خسارة المارد الأحمر للقمة بثلاثية ، وقال هشام حنفى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" مبروك للزمالك الفوز ، من فترة طويلة أول مرة نرى الزمالك بهذا التماسك أمام الاهلى ، ولم أشعر بشخصية الاهلى فى الملعب ومع ذلك لم يتدخل فايلر لإعادتها"

وتابع هشام حنفى:"غياب الروح والخطة التى وضعها فايلر كانت سبباً رئيسياً فى هزيمة الأهلى ، لم يكن لاعب فى فورمته سوى اليو بادجى حاول كثيراً وكان قريباً من التهديف".

وعن مروان محسن قال هشام حنفى :" مروان اتظلم وظلم فى الاهلى ، اتظلم لانه عليه ضغوط كبيرة قد يكون مهاجم مميز فى الاسماعيلى ولكن حاليا محتاج يراجع نفسه ، وظلم نفسه لانه لايستعيد فورمته ، فلازم يبعد عن الاجواء حتى يستطيع العودة ، هناك لاعبون لايصلحون لتمثيل الاهلى حالياً هذه حقيقة بالفعل..بقالهم 4 سنين فى النادى ليس لهم دور ، قدمنا الكثير للأهلى ولم نحصل على فرصة التكريم بالجلوس عاماً بدون لعب فى الاهلى مثلما يحدث حالياً ..فورا كان يتم الاستغناء عنا"

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ويضيف هشام حنفى :"لاعبو الاهلى حسسونا أنهم فوق النقد ، انتوا بتاخدوا ملايين فلازم نشوف مردود فى الملعب بما يوازى هذه المبالغ ، الاهلى تأثر بغياب عبد الله السعيد ورمضان صبحى حتى شريف إكرامى كان لازم يستمر من باب القيادة فى الفريق ، هناك لاعبين كثيرون تشعر أنهم موظفين فى النادى ، لازم يراجعوا نفسهم ، جوزيه انقلب عليا عشان خطأ بسيط واستبعدنى تماماً ، وعمل كده مع الحضرى لما عمل مشكلة استبعده عالطول".

وأكمل هشام حنفى:"فوز الاهلى بالبطولة الافريقية بات صعب ومواجهتى الوداد والرجاء للقطبين ستكون صعبة للغاية ، حاسس أن فايلر مشغول بعرض بيراميدز وتأكدت من حقيقة المفاوضات بينه وبين بيراميدز ، وكذلك ديانج مستواه تأثر بعرض بيراميدز المغرى".

وفجرت هزيمة الأهلى من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى بركان الغضب فى القلعة الحمراء ضد فريق الكرة، وتحديداً السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى وبعض لاعبى الفريق، وكشفت الهزيمة أخطاء كثيرة ارتكبها فايلر خلال الفترة الماضية على الصعيد الفنى ولم يناقشه فيها أحد من مسئولى النادى، وفى مقدمتها إصراره على الاستعانة ببعض اللاعبين الذين لا يصلحون للعب كرة القدم فى فريق كبير كالأهلى أمثال مروان محسن ومحمد هانى وجيرالدو وأيمن أشرف.

الزمالك كان قد فاز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثانى فيما تجمد رصيد الأهلى عند 56 نقطة فى قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.