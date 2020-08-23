شكرا لقرائتكم الأهلي يسعى لتجهيز أحمد الشيخ في قائمة مباراة الجونة بعد اصابته بالكاحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري الجهاز الطبي للأهلي محاولات لتجهيز أحمد الشيخ لاعب الفريق لدخول قائمة مباراة الجونة بعدما تسببت الإصابة بكدمة في الكاحل في غيابه عن قائمة الأحمر لمباراة الزمالك التى أقيمت أمس ، السبت، وإنتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض أحمد الشيخ للاصابة في مباراة أسوان التى أقيمت الأثنين الماضي ولم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية التى سبقت مباراة الزمالك حيث إكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في "الجيم".

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من ناحية أخرى ، يخضع وليد سليمان لاعب الاهلي لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم ،الأحد، لكمعرفة حجم إصابته في الكتف والتى تعرض لها خلال مباراة الزمالك أمس والتى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف لهدف ، ويُحدد الفحص حجم غصابة اللاعب وموقفه من التدريبات والمباريات المقبلة خاصة وأن سليمان يُعاني من الآم قوية في الكتف ، وشهدت مباراة القمة أمس إلتحام عنيف بين وليد سليمان ومحمد عبد الشافي لاعب الزمالك ليُغادر بعده الأخير المباراة فيما إستكمل سليمان المباراة يُعاني من آلام قوية في الكتف نتيجة هذا الإلتحام العنيف.

ويبدأ الاهلي في الخامسة والنصف من مساء اليوم بإستاد التتش إستعدادته لمباراة الجونة المقرر لها التاسعة من مساء الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.