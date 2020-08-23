شكرا لقرائتكم موناكو يبدأ مشواره في الدوري بالتعادل مع ريمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق موناكو حملته في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بالتعادل 2-2 مع ضيفه ستاد ريمس يوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة.

وكان ستاد ريمس هو البادئ بالتسجيل حيث سجل هدفين عن طريق بولايي ديا والبلال توريه في الدقيقتين الخامسة و21، ثم سجل أكسيل ديساسي هدفا لموناكو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الذي انتهى بتقدم ريمس بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، سجل بينوا بادياشيلي هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 55 لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، ليحصد كل فريق نقطة في بداية مشوارهما بالدوري الفرنسي.