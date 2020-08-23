مروان محسن يطلب الرحيل عن الأهلي

طلب مروان محسن، مهاجم نادى الأهلى، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مهاجم الأهلي أن يشعر بالضغوطات النفسية الكبيرة التى يتعرض لها في الوقت الحالى، والتى يرى أنها السبب الرئيسى فى ابتعاده عن مستواه الفنى.

وأضافت مصادر مقربة من اللأاعب أنه حصل على وعد من مدير الكرة بنادى الأهلى، بدراسة طلبه فى الفترة المقبلة وحسم موقفه.