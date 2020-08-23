ما بعد القمة.. الأهلي يرفض «تضخيم» الخسارة أمام الزمالك.. وفايلر يتمسك بـ «الطبيب النفسي».. واتجاه لوقف مستحقات اللاعبين

خسر الأهلي أمام الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واشتعلت الأجواء داخل القلعة الحمراء عقب الهزيمة والأداء السيء الذي ظهر عليه لاعبو الأهلي أمام الزمالك، بالإضافة إلى كونها الهزيمة الثانية على التوالي في مواجهات الفريقين، بعد الخسارة في السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في فبراير الماضي.

الأهلي يرفض "تضخيم" الهزيمة

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو النادي الأهلي، رفضوا تضخيم الخسارة أمام الزمالك.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مسئول داخل النادي الأهلي قوله إن خسارة القمة لحظة حزينة، مشدداً على أنه يجب عدم وضع الأمور في غير نصابها وتصوير الموقف كما لو كان خسارة للدوري.

وأضاف المصدر أن الأهلي ما زال متصدراً للمسابقة وهو الأقرب للتتويج، مشدداً على ثقة الإدارة الكاملة في الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر واللاعبين.

وشدد على أن الأهلي مقبل على مواجهة صعبة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى ضرورة توفير جو من الاستقرار داخل الفريق.

وأشار المصدر إلى إن لاعبو الأهلي لم يكونوا موفقين أمس وحدثت أخطاء وهذا أمر وارد وسيتم معالجته من جانب الجهاز الفني.

فايلر يتمسك بـ "الطبيب النفسي"

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أفاد موقع "القاهرة 24" بأن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، السويسري رينيه فايلر، فتح مجدداً ملف الاستعانة بـ”طبيب نفسي” مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الهزيمة أمام الزمالك أمس.

ونقل الموقع عن مصدر مسئول بالقلعة الحمراء قوله إن ملف التعاقد مع طبيب نفسي كان مؤجلاً بسبب تحفظ محمود الخطيب رئيس النادي علي الفكرة من الأساس، مشيراً إلى أنه بعد خسارة لقاء القمة أمس ومرور بعض اللاعبين بحالة نفسية سيئة دفع فايلر إلي المُطالبة من جديد بضرورة استحداث هذا المنصب داخل الجهاز الفني لقناعته بمدي أهميته مع الأندية الكبيرة مثل الأهلي والتي تنافس دائماً علي البطولات وتتسبب الخسارة في مشاكل وأزمات نفسية للاعبيها نتيجة الضغط الجماهيري.

اتجاه لإيقاف مستحقات لاعبي الأهلي

ذكرت صحيفة "الوطن" أن النادي الأهلي يتجه لإيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول، عقب الخسارة من الزمالك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل النادي قوله إن محمود الخطيب رئيس النادي، يدرس بقوة إيقاف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والنهائي، كنوع من العقاب للاعبين بعد التهاون أمام الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب غاضب وبشدة بعد الخسارة الموجعة أمام الزمالك بثلاثية، بالإضافة إلى ظهور لاعبي الأهلي بمستوى سيء في المباراة، وافتقدوا الروح القتالية التي يتميز بها على مدار تاريخه.

وأكد المصدر أن الخطيب يخشى من ضياع بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب حالاة اللامبالاة وعدم المسئولية لبعض اللاعبين، وهو ما يجعله يلجأ لإيقاف المستحقات للاعبين خلال الفترة الحالية، في محاولة منه لإعادة المسار مرة أخرى.

يشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق الجونة يوم الأربعاء المقبل، في الأسبوع الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي حالياً جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة.