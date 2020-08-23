غليان في الأهلي.. «خناقة» بين اللاعبين في غرفة الملابس بعد الخسارة أمام الزمالك.. و«الكبار» يتدخلون

اشتعلت الأجواء داخل النادي الأهلي، بعد الخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن مشاحنات وقعت بين لاعبي الأهلي عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء، لتمتد إلى غرفة الملابس.

وقالت الصحيفة إن التونسي علي معلول ومحمد الشناوي حارس المرمى، هاجموا كل من محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، محمّلين الثلاثي مسئولية الأهداف التي سكنت شباك الفريق، بالإضافة إلى فشلهم في السيطرة على مفاتيح لعب الزمالك وهم أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

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وأضافت الصحيفة أن ياسر إبراهيم دافع عن نفسه مؤكدًا أنه تلقى كدمة قوية من ذراع مصطفى محمد في الهدف الثاني وهو ما أعاق رؤيته للكرة تمامًا.

وتابعت أن بعض اللاعبين الكبار تدخلوا لتهدئة الموقف لمنع تفاقم الأمور، ومحاول لم الشمل مرة آخرى وإغلاق ملف الخسارة أمام الزمالك، والتركيز في المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز‏

يشار إلى أن الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة. ‏