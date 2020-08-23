شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفوز على الأهلى 3/1 في تاريخ المواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء فوز الزمالك على الاهلى امس في الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى ، بثلاثة اهداف مقابل هدف ، ليكشف عن قوة بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، و قدرته على قراءة الفريق المنافس و لاعبيه ، و أن يسير المباراة لصالح فريقه ، و اقتناص نقاط المباراة الثلاث من اللقاء.

وخلال الولاية التدريبية لكارتيرون في الأندية التي كلف بتدريبها ، فقد تقابل مع الأهلى في 4 مباريات ، فاز في 3 و خسر واحدة ، تغلب على الاهلى مرتان مع الزمالك ، و خلال تدريبه دجلة ، تقابل مع الاهلى مرتان ، فاز في واحدة ، وخسر أخرى .

ولم يكن فوز الزمالك بقيادة كارتيرون على الأهلى ، بسبب تدريبه للفريق من قبل، و علمه بمستوى اللاعبين ، و نقاط القوة و الضعف بالفريق، بل أنه قاد وادى دجلة قبل تدريب الاهلى ، و خلال ولايته مع الفريق الدجلاوى ، التقى مع الأحمر في مواجهتان ، الأولى انتهت بفوز دجلة وتفوق كارتيرون بهدف دون رد في مرمى الشباك الحمراء، و الثانى تفوق الأهلى بهدفين مقابل هدف

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وتقدم الزمالك مبكراً خلال المباراة عن طريق أحمد سيد "زيزو" (13)، وأدرك الأهلي التعادل بواسطة ياسر إبراهيم (62)، لكن الزمالك سجل هدفين بواسطة مصطفى محمد (72) والبديل أسامة فيصل (90+3).

ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.