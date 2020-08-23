شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي رياضى شهير: يوم واحد لمحمد صلاح في شوارع ليفربول يكفيه للترشح للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الصحفى الأيرلندى دافى أوكوب، أحد صحفيو نادى ليفربول الإنجليزى، أن قضاء النجم المصري محمد صلاح، يوما واحدا في شوارع ليفربول قد يكون كافيا له من أجل الترشح للرئاسة، وذلك بسبب شعبيته الجارفة هناك.

ونشر دافي ، مجموعة من الصور، والتي تظهر مدى الشهرة التي يتمتع بها محمد صلاح في شوارع ليفربول وبين جماهير الريدز، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليها قائلا :"علينا أن نتذكر أن يوما واحدا يقضيه مو صلاح في ليفربول، يبدو من سيترشح للرئاسة".



اتغريدة دافي

ويظهر في تلك الصور المنشورة محل للمأكولات ينشر صور لمحمد صلاح وهو يتناول الكباب لديه، وصورة أخرى جماعية لعدد من رواد أحد الصالات الرياضية السعيدة بمرور محمد صلاح عليها ليقوم ببعض التدريبات الشخصية.

وصورة أخرى لسيدة من مشجعات ليفربول سعيدة لأن جدتها تمكنت من التقاط صورة تذكارية مع مو صلاح، الذي كانت تحلم بلقائه في يوم من الأيام.

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وكان عبر الصحفي الإنجليزي بجريدة ليفربول دافي أوكوبا، عن سعادته بإنجازات وتألق محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف الريدز، وذلك بعد تسجيل "صلاح" هدفين في مرمى ستوك سيتي بالجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدره هدافي الدوري الإنجليزي.

وكان هنأ دافى أوكوب، محمد صلاح، بعد قيادته للريدز للفوز ببطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج" بعد غياب 30 عاما، مؤكدا أن "مو" كتب سطر جديد فى كتاب نجاحاته بعد بطولات دورى أبطال أوروبا والسوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وكتب دافى، عبر حسابه على تويتر: "ليلة فخر كبيرة للملك المصرى محمد صلاح، الآن بطل الدورى الانجليزى ودورى أبطال أوروبا والسوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.. لقد جعلتنا يا مو نؤمن بأننا نستطيع تحقيق النجاح مرة أخرى".