شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو عن هدفه فى مرمى الأهلى بالقمة: "التهديف فى الديربى مميز دائما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، على هدفه فى مرمى الأهلى أمس باللقاء الذى جمع الفريقين بالقمة 120، والتى أقيمت باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة اهداف مقابل هدف.

ونشر زيزو عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام صورة من المباراة وعلق عليها قائلا، "التهديف فى الديربى مميز دائما، إشارة إلى الهدف الأول الذى أحرزه لفريقه فى مرمى الفريق الأحمر من المباراة، والذى أدى لرفع الروح المعنوية وإلهاب الحماس في نفوس لاعبى الزمالك.

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وأصبح الزمالك فى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز بعد فوزه على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.

وحدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، الثانية عشرة ظهر اليوم، الأحد، موعداً لإجراء العملية الجراحية لمحمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، عقب إصابته فى الكرة المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلى فى مباراة القمة 120 بالدورى