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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 ، العديد من الاخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها، تفكير الأهلى فى عدم التجديد لمروان محسن، وصرف الزمالك 800 ألف جنيه لحازم إمام بعد قبول الالتماس الذى تقدم به.

الزمالك يصرف 800 ألف جنيه لحازم إمام بعد قبول الالتماس

صرفت إدارة الزمالك 800 ألف جنيه لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، عبارة عن نسبة المشاركة الخاصة به عن منافسات الموسم الماضى، وذلك بعد تقدمه بالتماس حول تلك النسبة الخاصة بمشاركاته مع الأبيض فى الموسم المنقضى، وعاد اللاعب للمشاركة مع الفريق فى القمة 120 بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية ليحقق الأبيض فوزا بنتيجة 3 / 1 على الأهلى، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

مفاجأة.. الأهلي يناقش التراجع عن تمديد عقد مروان محسن

كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلي ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقى فى عقده بحيث ينتهي موسم 2023.

أسامة فيصل يتصدر قائمة أصغر هدافى الديربى بعد هدفه فى القمة 120

بات أسامة فيصل، مهاجم الزمالك الصاعد، أصغر هدافى الديربى بين الفارس الأبيض والأهلى فى العشرين سنة الأخيرة، بعد هدفه فى شباك الفريق الأحمر بالقمة 120، حيث نجح أسامة فيصل فى التسجيل فى شباك الأهلى بالأمس وعمره 19 عاما و7 أشهر، بينما كان أصغر هدافى الديربى فى السنوات الأخيرة هو محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالى الذى سجل فى شباك الفريق الأحمر فى عمر الـ20 عاما و6 أشهر.

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الأهلي يعترف بالأخطاء بعد ثلاثية الزمالك ويرفض إجراء تغييرات بالجهاز الفني

رفضت إدارة النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز. وقال مصدر فى الاهلى إن إدارة النادى، سواء على صعيد مجلس الإدارة أو لجنة التخطيط، تعترف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

كارتيرون يستعين بعبد الله جمعة لقيادة جبهة الزمالك بعد إصابة عبد الشافى

وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، برنامجا خاصا لعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لتجهيزه لقيادة الجبهة اليسرى للفريق خلال المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الخميس المقبل، وذلك فى إطار منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك فى القمة 120 أمام الأهلى، فى الجولة الـ21 بالدورى حيث تعرض عبد الشافى لكسر فى عظمة الترقوة وسيغيب عن الفريق الأبيض لمدة تقارب الـ60 يوما.

رئيس التليفزيون تحيل مخرج مباراة القمة للتحقيق بسبب السلام الوطنى

قررت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصرى، إحالة هشام عبد الودود مخرج مباراة القمة 120 بين الأهلى والزمالك للتحقيق أمام الشئون القانونية بسبب أخطاء إذاعة المباراة وأثارت غضب جماهير الزمالك.

محمد عبد الشافى يجرى جراحة ناجحة بعد كسر عظمة الترقوة فى القمة

أجرى محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للزمالك، عملية جراحية ناجحة اليوم بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس، وقام محمد عبد الشافى خلال الجراحة التي أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.