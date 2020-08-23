الارشيف / اخبار الرياضه

فريق اليد بالعبور يصعد للدورى الممتاز لأول مرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق اليد بالعبور يصعد للدورى الممتاز لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق العبور لكرة اليد فى الصعود للدورى الممتاز، بعد التعادل مع الصفوة 25 _ 25 فى مباراة قوية للفريقين، ليصعد العبور بعدما نجح من قبل فى الفوز على مالية كفر الزيات وبيلا. من جهته، أشاد عمرو إبراهيم عضو مجلس إدارة نادى العبور والمشرف على الألعاب الجماعية، بهذا الإنجاز الكبير، مشيرا إلى أنه تحقق لأول مرة فى تاريخ النادى، مقدما الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة علاء عزت المدير الفنى للفريق على المجهود الكبير والنجاح بعد موسم شاق وطويل، متمنيا التوفيق لباقى الألعاب بنادى العبور.

 

8A4AFCB4-78B0-463C-9E8A-5A05F507B7D1
فرحة لاعبي العبور 

43F0CD06-E7F2-49EC-967F-29EE125549D2
فرحة لاعبي العبور

 

Advertisements

واضاف عمرو ابراهيم أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حسام عبدالعزيز يقف خلف الفريق ويعمل على توفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية للدعم والمسانده، مؤكدا أن المجلس سيقوم بتكريم الفريق وصرف كافة المكافأت وفقا للوائح التي تنص على الصعود . 

 

ويشارك العبور في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدورى والفوز بالدرع مع  فرق ، المقاولون وقارون وبنى سويف يومي الخميس والجمعه القادم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق اليد بالعبور يصعد للدورى الممتاز لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا