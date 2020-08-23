شكرا لقرائتكم خبر عن فريق اليد بالعبور يصعد للدورى الممتاز لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق العبور لكرة اليد فى الصعود للدورى الممتاز، بعد التعادل مع الصفوة 25 _ 25 فى مباراة قوية للفريقين، ليصعد العبور بعدما نجح من قبل فى الفوز على مالية كفر الزيات وبيلا. من جهته، أشاد عمرو إبراهيم عضو مجلس إدارة نادى العبور والمشرف على الألعاب الجماعية، بهذا الإنجاز الكبير، مشيرا إلى أنه تحقق لأول مرة فى تاريخ النادى، مقدما الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة علاء عزت المدير الفنى للفريق على المجهود الكبير والنجاح بعد موسم شاق وطويل، متمنيا التوفيق لباقى الألعاب بنادى العبور.



فرحة لاعبي العبور



فرحة لاعبي العبور

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واضاف عمرو ابراهيم أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حسام عبدالعزيز يقف خلف الفريق ويعمل على توفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية للدعم والمسانده، مؤكدا أن المجلس سيقوم بتكريم الفريق وصرف كافة المكافأت وفقا للوائح التي تنص على الصعود .

ويشارك العبور في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدورى والفوز بالدرع مع فرق ، المقاولون وقارون وبنى سويف يومي الخميس والجمعه القادم .