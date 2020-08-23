شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب وجود أمير مرتضى فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، فى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الأحد، لمتابعة الشكوى الخاصة بأحمد الشناوى حارس مرمي بيراميدز الحالي والزمالك السابق، وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لا يجوز إلزام أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى برد مقدم العقد الذى حصل عليه من الزمالك وقيمته 8 ملايين جنيه، بجانب الفوائد على هذا المبلغ، بعدما حصل عليه منذ عامين تقريبًا.

وقال الشوربجى لـ"الخليج 365"، إن قرار شئون اللاعبين ألزم اللاعب برد المبلغ، وفى حال تظلم اللاعب فسيتم اعتماد نفس العقوبة أو تخفيفها، ولكن لا يمكن زيادتها وإلزامه برد المبلغ بالإضافة إلى الفوائد، وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك قال فى تصريحات له إنه سيطالب اتحاد الكرة بإلزام الحارس برد المبلغ بجانب الفوائد.

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وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الحكم الصادر ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى، من لجنة شئون اللاعبين هو حكم من الدرجة الأولى، ويحق للاعب التظلم والاستئناف عليه، وفى هذه الحالة يحق له المشاركة فى مباريات الدورى أو الاحتراف الخارجى فى صفوف أى ناد، حيث لن يتم إيقافه إلا بعد نظر التظلم من قبل لجنة التظلمات وإذا أيدت قرار لجنة شئون اللاعبين يصبح الحكم ملزما ونهائيا.