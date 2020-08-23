شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: كارتيرون خطط لمكاسب ما بعد القمة.. والأهلى يعرف كيف يعالج الجروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، بتعامل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفارس الأبيض مع مباراة القمة، وقال محمد أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك كان يلعب بشكل جماعى، بن شرقى اللاعب الوحيد الذى يستطيع استلام الكرة من وضع الجرى، طارق حامد مميز، أوناجم إضافة كبيرة فى الشوط الثانى، ومصطفى محمد مستنين منه أكتر من كدا بكثير فهو مستقبل هجوم الفراعنة".

وأضاف محمد أبو العلا، "الزمالك كان يلعب بطريقة جماعية وكان ممكن يخرج بفوز كبير، وعجبنى من الأهلى عمرو السولية وأليو بادجى أداؤهم كان رائعاً فى مباراة مفتوحة من الفريقين، الزمالك كان أكثر استعدادا وتحضيرا، وكارتيرون ذاكر كويس عن فايلر".

وتابع نجم الزمالك السابق، "كارتيرون كان يفكر فى مكاسب مابعد القمة، لذا ضحى بمباراة نادى مصر وتحمل الانتقادات ليصل لهذه المرحلة من الإشادة قبل مواجهة الرجاء المغربى، بعكس فايلر خسر كثيراً فى مباراة أسوان بإصابة بعض اللاعبين وكذلك فى القمة ليواجه مصيرا غامضا فى مواجهة الوداد".

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وأشار محمد أبو العلا إلى أن "كارتيرون وسع دائرة اختياراته بالدفع بالناشئين، وتابعنا تألق أسامة فيصل وحسام أشرف مستقبل هجوم الزمالك، وحافظ على البدنى لكل عناصر الفريق كل اللاعبين واقفين على رجلهم".

وأضاف أبو العلا، "الأهلى نادٍ كبير وقادر على التغلب على مشاكله وطول عمره بيعرف يعالج جروحه سريعاً ويقلب الصفحة بخبرات لاعبيه واستقرار مسئوليه، خاصة أنه مازال فى صدارة الدورى، وواثق فى قدرة القطبين على تخطى نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى".

الزمالك كان قد فاز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثانى فيما تجمد رصيد الأهلى عند 56 نقطة فى قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.