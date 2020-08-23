شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: بادجى مش مقنع.. الخطيب لازم يتدخل وإدارة الأهلى "ضايعة" فى الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم النادى الأهلى السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء أخطأ فى إدارة جميع ملفات الكرة، خاصة الفترة الأخيرة، وأبرزها ملف التجديد لنجوم الفريق، وهو ما كان سبب الخسارة الأخيرة التى تعرض لها الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف أمام غريمه التقليدى الزمالك، خلال مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال بلال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إدارة الأهلى أخطأت فى جميع ملفات كرة القدم، أين اللاعبون الصاعدون من قطاع الناشئين، ولماذا تحايلت الإدارة على فايلر فى ملف التجديد بهذا الشكل.

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وأضاف مهاجم الأهلى السابق، لابد من تدخل الخطيب شخصياً فى جميع الأمور الفنية، فالأمر غير متروك للمدير الفنى بالكلية، وأين بناء فريق للمستقبل، أعمار لاعبى الأهلى فوق 25 عاماً، أين المزيج من الأعمار السنية، وكيف يدار ملف التعاقدات؟!.

وأضاف بلال متحدثاً عن مستوى فايلر فى مباراة الزمالك، "من وجهة نظرى فايلر لا يستحق أكثر من 3 من 10 فى إدارته للمباراة أمام الزمالك، ولولا وضعه للتشكيل كنت قلت إدارته 1من 10، مشيرا إلى أن الأداء الخططى لم يكن موجودا، وقناعاته ببعض اللاعبين تحتاج لإعادة نظر، والجوانب الهجومية والدفاعية فى قصر شديد.

وعن مستوى هجوم النادى الأهلى قال مهاجم القلعة الحمراء السابق، كل مهاجمى الأهلى يحتاجون للتطوير بمن فيهم بادجي، وهو غير مقنع لى، لما تمتلك لاعب طوله 2 متر وتبقى مبسوط أنه بيلعب الكورة بدماغه من غير ما يسجل يبقى فيه أزمة فى التقييم، والطبيعى انه يلعب كل الكرات العالية.