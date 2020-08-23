شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: إدارة الأهلى لازم تفوق.. ومختار الأفضل لقيادة الفريق بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سامى، المدير الفنى الأسبق لفريق طلائع الجيش، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يصلح لقيادة أكبر نادٍ فى افريقيا والوطن العربى، وأن قدراته الفنية متواضعة للغاية بدليل عدم قدرته على مجاراة الفرق الكبرى بعد رحيل عدد من نجوم الفريق، موضحا أنه لم يستطع إعادة توظيف اللاعبين بالشكل الذى يعوض النجوم الراحلين رغم وجود لاعين متميزين أمثال صالح جمعة.

وأضاف سامى، أنه على إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، التدخل الفورى من أجل إنقاذ بطولة أفريقيا من تخاريف فايلر، خصوصا أن الجماهير الأهلاوية لن تقبل ضياع اللقب هذه المرة، وعلى إدارة الأهلى سرعة التعاقد مع مدير فنى مصرى لخلافة الخواجة للمحافظة على اسم الأهلى فى أفريقيا.

وأشار أحمد سامى إلى أن فايلر مدرب فقير فنيا ولا يملك من أدوات التدريب شئياً، وهناك مدربون مصريون أفضل منه بكثير، مشيرا إلى تواضع قدارته فى قراءة الخصوم أو فكر الأجهزة الفنية للمنافسين ودائم السقوط فى المواجهات الكبرى.

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ورشح مدرب طلائع الجيش المخضرم مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى لتولى قيادة الفارس الأحمر نظرا لخبرته التدريبية الكبيرة، وكونه من أبناء القلعة الحمراء المخلصين والذى بمقدوره إعادة روح الفانلة الحمراء للاعبين مرة أخرى.

واختتم سامى كلامه قائلاً، الأهلى يحتاج أبناءه حاليا ولا شىء غيرهم، روح الفانلة الحمراء ستعود على يد أبناء الأهلى، وطالب الجماهير بمساندة اللاعبين لعبور هذه المرحلة الصعبة.