شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يرحل مروان محسن عن الأهلى بعد ثلاثية الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الحديث عن استمرار مروان محسن فى خط هجوم الأهلى بمثابة الأمر الكارثى لمشجعى القلعة الحمراء، فلا يزال اللاعب يمارس أخطاءه الساذجة التى تثبت يوماً بعد الآخر أنه لا يعرف شيئاً عن طبيعة مركزه كمهاجم، وسط أنباء عن نية مسئولى القلعة الحمراء الاستغناء عن اللاعب بعد أحداث مباراة القمة مع الزمالك، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماذا فعل مروان محسن فى مباراة القمة مع الزمالك؟

ج: شهدت مباراة القمة واقعة غريبة من نوعها كان بطلها مهاجم الأهلى مروان محسن الذى يتعرض لانتقادات مستمرة منذ فترة طويلة بسبب تراجع مستواه "الدائم"، فقد تجاهل محسن تمريرة خطيرة من زميله بادجى داخل منطقة جزاء الزمالك، كان يمكن أن تضعه وجها لوجه أمام حارس الزمالك محمد أبو جبل، ولم يحاول مروان محسن التعامل مع الكرة "السهلة" التى تم تمريرها إليه، بل تجاهلها ومشى بهدوء فى الاتجاه العكسى بعيدا عن مرمى الزمالك، ليحرم الأهلى من فرصة محققة، متخيلا أنه فى وضع التسلل، وهو الأمر الذى أثبتت الكاميرات عدم صحته.

س: كيف تعامل جمهور الأهلى مع أداء مروان محسن؟

ج: شن جمهور الأهلى هجوما حادا على مروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر، بسبب تواضع مستواه فى المباريات الأخيرة وعدم تقديمه المستوى المنتظر منه لاسيما بعد واقعة مباراة القمة وطالب المشجعين عبر مواقع التواصل برحيله عن الاهلى.

س: هل يرحل مروان محسن عن الأهلى بعد ثلاثية الزمالك؟

ج: إدارة النادى الأهلى ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن بعد الأحداث الأخيرة، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقى فى عقده بحيث ينتهى موسم 2023.

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س : هل تألق بادجى يدفع الاهلى للتضحية بمروان محسن؟

ج : ظهر السنغالى اليو بادجى مهاجم الأهلى بمستوى متميز للغاية فى مباراة القمة، واعتبره الكثيرون المكسب الوحيد من مباراة الزمالك، الأمر الذى يعزز فرص القلعة الحمراء فى الاستغناء عن مروان محسن وجلب مهاجم آخر بجانب بادجى.

س: متى سجل مروان محسن آخر أهدافه مع الأهلى؟

ج: كانت آخر أهداف مروان محسن مع الفريق الأحمر بتاريخ 15 يناير فى شباك طنطا خلال المباراة التى فاز بها الأهلى بخماسية نظيفة، ومنذ ذلك الهدف لم يسجل مروان فى أى مباراة أخرى، حيش شارك فى مباريات بيراميدز، المصرى، سموحة، إنبى والإنتاج الحربي، بينما لم تقم مباراة الزمالك واحتسب فوز الأهلى فيها اعتبارياً بعد انسحاب الفريق الأبيض، وجلس على دكة البدلاء فى مباراتى المقاولون وطلائع الجيش.

س: ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى؟

ج: شارك مروان محسن مع الأهلى فى 19 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين هذا الموسم، بينما منذ انضمامه إلى الأهلى شارك مروان فى 69 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 6 آخرين.