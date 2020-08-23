شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجه الزمالك ضربة جديدة لـ الأهلى بضم رمضان صبحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شىء يعلو فوق صوت القمة 120 فى الساحة الرياضية المصرية وأحداثها بعد فوز الزمالك على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، إلا أن صفقة رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى المنتهى إعارته للنادى الأهلى جاءت لتتصدر حديث الجماهير وسط أحداث القمة، خاصة أن النادى الأهلى أعلن غلق ملف التعاقد معه لعدم رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء، قبل أن ينشر ”الخليج 365” مفاجأة تخص الصفقة وهو وجود عرض رسمى من جانب الزمالك لضم اللاعب من صفوف هدرسفيلد، ليبقى الملف واردا به جميع الاحتمالات، وهو ما نرصده فى التقرير التالى رغم التأكيدات على اقتراب انضمام اللاعب إلى صفوف بيراميدز.

ماذا قال مرتضى منصور عن صفقة رمضان صبحى؟

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن تعمده إرسال عرض إلى هدرسفيلد الإنجليزى لضم رمضان صبحي لـ"هدم أساسات الأهلي" - وفقا لقوله، مشيراً إلى أنه كان مسالمًا حتى خطف الأهلي، محمود كهربا، رغم وجود عقد يربطه بنادى الزمالك - وفقا لقوله- قائلا:"عرضى لهيدرسفيلد لضم رمضان صبحي كان لتعلية السعر".

ولماذا عاد ملف رمضان صبحى للظهورمجدداً؟

ملف رمضان صبحى عاد إلى الظهور فى الساعات الماضية عقب لقاء القمة بسبب "منشور" لشريف منير حسن، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، الذى نشر صورة له عقب القمة مع رمضان صبحى قائلاً:"مبروك علينا يا حبيبي".

Advertisements

ثم عاد عضو مجلس الزمالك ليوضح منشوره عن رمضان صبحى قائلاً، "صورة رمضان صبحى مجرد هزار مع أصدقائى الأهلاوية.. إيه الأوفر ده.. أنا ليس لى علاقة بالتعاقدات وأنا مشجع فقط".



منشور شريف منير حسن عضو مجلس الزمالك السابق

وماذا قال هدرسفيلد عن رمضان صبحى؟

من جهته، أعلن كارلوس كوربيران، المدير الفني لفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، خروج النجم المصرى رمضان صبحى من حساباته فى الموسم المقبل، نظرا لأن اللاعب أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ووتحدث كوربيران للموقع الرسمى لنادى هدرسفيلد الإنجليزي قائلا:"رمضان صبحي و فلوران هاديرجوناج لن يخوضا التدريبات مع الفريق، لأنهم اقتربوا من الرحيل عن الفريق، فى الصيف الحالى".

وأضاف مدرب الفريق الإنجليزي، "النادى يمتلك عروض لهذا الثنائي، وهم الآن فى مرحلة المفاوضات مع الأندية المهتمة بالحصول عليهم، وبالتالى فهم خارج حساباتى فى الموسم المقبل، وتركيزى منصب فقط على اللاعبين المتواجدين حاليا".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت فى وقت سابق إلى رفض نادى هدرسفيلد تاون، عرضا من نادى بيراميدز، للحصول على خدمات رمضان صبحى، نظرا لأن النادى يطلب الحصول على مبلغ 7 ملايين إسترليني، بجانب تلقيه عروض من جانب أندية أوروبية أخرى مثل بولونيا الإيطالي وسيفاس سبور التركى.

ورفض رمضان صبحى الاستمرار مع النادى الأهلى، بعد نهاية فترة إعارته للقلعة الحمراء، مفضلا الرحيل نحو صفوف فريق بيراميدز، الذى عرض على اللاعب الحصول على مبلغ 90 مليون يورو، خلال 3 سنوات.