شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يحضر إلى مقر اتحاد الكرة بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، فى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم، الأحد، دون الحديث حول أسباب تلك الزيارة لمقر الجبلاية، التى تأتى بعد المباراة التى جمعت القطبين مساء أمس، السبت، فى القمة 120، التى أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة.

وكشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية عن تمسكه بإعادة لقاء القمة الخاص بالدور الأول فى بطولة الدورى الممتاز، الذى اعتبر اتحاد الكرة فيه الزمالك منسحبًا لعدم ذهابه إلى الاستاد لخوض مواجهة الأهلى.

ووجه أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك الشكر للاعبى فريقه بعد الفوز الكبير على الأهلى، قائلا، "أتوبيس الزمالك وصل استاد القاهرة وعندما يأتى يحقق الفوز، مؤكدًا أن الفوز رد على الشائعات التى طالت الفريق بوجود خناقات وأزمات داخل الفريق فى اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن الزمالك فريق واحد ومابنسمعش كلام حد".

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك حديثه إلى أن ناديه غنى ماديًا وحال رغبته فى التعاقد مع أى لاعب سيتعاقد معه، مضيفًا أن مكافآة الفوز حاجة خاصة بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادى واللاعبين.