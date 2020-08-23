شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يغادر المستشفى اليوم بعد جراحة "الترقوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر مغادرة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، المستشفى، اليوم، الأحد، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس، وقام محمد عبد الشافى خلال الجراحة التى أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

وكشف الجهاز الطبى للزمالك عن حاجة محمد عبد الشافى لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع بصورة مبدئية للعودة إلى الفريق بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة حيث سيخضع لعملية جراحية لتثبيت الترقوة خلال الساعات القادمة، بعد نقله إلى المستشفى، عقب تعرضه للإصابة فى مباراة القمة 120 أمام الأهلى.

وشهدت مباراة القمة فوز الزمالك على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، وجاء هدف مصطفى محمد بعدما غاب عن التهديف فى مباريات الزمالك الأخيرة بالدورى عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز.

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من ناحية أخرى، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك الشكر للاعبى فريقه بعد الفوز الكبير على غريمه التقليدى الأهلى، مضيفًا أن أتوبيس الزمالك وصل اليوم لاستاد القاهرة وعندما يأتى يحقق الفوز، مؤكدًا أن الفوز رد على الشائعات التى طالت الفريق بوجود خناقات وأزمات داخل الفريق فى اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن الزمالك فريق واحد ومابنسمعش كلام حد.

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك حديثه أن ناديه غنى ماديًا وفى حالة رغبته فى التعاقد مع أى لاعب فسيقوم بالتعاقد معه، مضيفًا أن مكافآة الفوز حاجة خاصة بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادى واللاعبين.