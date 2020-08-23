ماركا تكشف.. كيف يفكر برشلونة في مصير 6 لاعبين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني وضع رحيل الثنائي الأوروجوباني لويس سواريز مهاجم الفريق ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش كأولوية للنادي هذا الصيف، في ظل الاتجاه نحو تجديد دماء الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن سواريز قد يكون أول النجوم الكبار الذين سيتم بيعهم في السوق الصيفي الجاري، بعد معاناة اللاعب من الإصابات وظهوره بمستوى أقل بكثير من المتوقع لمهاجم برشلونة لمدة موسمين.

وأضافت أنه سيكون لدى سواريز البالغ من العمر 33 عاما عدة خيارات في أوروبا وفي الدوري الأمريكي، كما ارتبط اللاعب بالعودة إلى أياكس أمستردام الهولندي باعتباره النادي الأوفر حظًا للحصول على توقيعه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يرغب أيضا في الإبقاء على خدمات إيفان راكيتيتش، مضيفةً أن هذه الصفقة قد تكون الأسهل لإتمامها في ظل وجود رغبة قوية من إشبيلية لاستعادة خدمات اللاعب للأندلس مجددا.

ولفتت "ماركا" إلى أن التشيلي أرتورو فيدال قد يستخدمه برشلونة كورقة مقايضة، في ظل سعيهم نحو التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، من أجل تقليل سعر الصفقة التي تفوق 100 مليون يورو.

وأوضحت أن المدير الفني الجديد رونالدو كومان سيستخدم الهولندي فرينكي دي يونج في دور أعمق بخط الوسط، وهو ما من شأنه سيجبر لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكتس على مقاعد البدلاء، لكنه لن يرحل.

وأتمت الصحيفة المدريدية تقريرها قائلة أن برشلونة سيستمع إلى العروض المقدمة لكل من الظهير الأيسر جوردي ألبا والمدافع جيرارد بيكيه، ولكن لن يتم إجبارهما على الرحيل لأن النادي الكتالوني لا يعتبر رحيلهما أولوية.