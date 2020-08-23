ليفاندوفسكي يلاحق إنجاز كريستيانو في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يأمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، في تعزيز تصدره لقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم جيثن يخوض المباراة النهائية للمسابقة في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأحد على ملع النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان ليفاندوفسكي وصل إلى هدفه رقم 15 في دوري الأبطال بعد زيارة شباك ليون الفرنسي في نصف النهائي بضربة رأسية اختتم بها ثلاثية الفريق البافاري يوم الأربعاء الماضي، ليواصل أدائه اللافت هذا الموسم بعد تسجيله 34 في الدوري الألماني كهداف للبوندسليجا.

ولا يفصل ليفاندوفسكي سوى هدفين عن معادلة الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بنسخة واحدة لدوري الأبطال، والذي يملكه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حين سجل 17 هدفا مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2013-2014.

وكان رونالدو سبق المهاجم البولندي في تحقيق إنجازه الحالي، بعد تسجيل 15 هدفا أو أكثر في ثلاث مواسم مختلفة، حيث سجل 17، 16 و15 هدفًا في مواسم 2013-14، 2015-16 و2017-18 على الترتيب مع ريال مدريد، قبل أن يرحل عن الملكي ويتجه إلى تورينو.

ولا يملك ليفاندوفسكي أي فرصة لمعادلة رقم رونالدو القياسي سوى هز شباك باريس سان جيرمان بهدفين في المباراة النهائية ليصل إلى 17 هدفا في البطولة هذا الموسم، وقد يصل إلى ما هو أبعد من ذلك حال تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" يحطم به إنجاز "الدون".

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ومن المقرر أن يصبح ليفاندوفسكي أول لاعب يحرم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أسطورة برشلونة من صدارة هدافي تشامبيونز ليج منذ موسم 2006-07، وكان الاستثناء الطفيف الوحيد في موسم 2014-15 عندما تقاسم الثنائي الصدارة مع البرازيلي نيمار بعشرة أهداف لكل منهم.

وخلال الموسم الجاري 2019-20، سجل كريستيانو رونالدو أربعة أهداف قبل أن يتم إقصاء فريقه يوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، بينما سجل ليونيل ميسي ثلاثة أهداف بالبطولة قبل خسارة برشلونة في ربع النهائي بنتيجة تاريخية (8-2) أمام رفاق ليفاندوفسكي.

وكان ليفاندوفسكي سجل في آخر تسع مباريات له في دوري أبطال أوروبا، معادلا رقم النجم الهولندي السابق رود فانيستلروي عام 2003، ولا يتفوق عل النجم البولندي سوى رونالدو على مدار التاريخ، حيث سجل البرتغالي في 11 مباراة متتالية في الفترة من يونيو 2017 حتى إبريل 2018.

كما سيطمح صاحب الـ32 عاما في أن يكون مع زميله سيرجي جنابري خامس لاعب يسجل في جميع أدوار دوري الأبطال، بدءً من دور المجموعات مرورا بدور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي حتى النهائي، بعد دييجو ميليتو (إنتر ميلان 2009-10)، ليونيل ميسي (برشلونة 2010-11)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد 2013-14) وساديو ماني (ليفربول 2017-18).

وسجل ليفاندوفسكي 55 هدفا بكافة البطولات هذا الموسم، كهداف للدوري بـ34 هدفا ودوري الأبطال بـ15 هدفا وكأس ألمانيا بـ6 أهداف)، أكثر من أي لاعب آخر منذ موسم 2015-2016، حين سجل وقتها الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، 59 هدفًا في كافة البطولات.

وأمام "ليفا" فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي حال تتويج فريقه باللقب الأوروبي، بعدما أصبح على أعتاب معادلة الأسطورة الهولندي يوهان كرويف، الذي حقق الثلاثية مع أياكس في موسم 1971-72، وكان هدّاف البطولات الثلاث، (25 هدفا في الدوري الهولندي، 3 في كأس هولندا و5 في كأس أوروبا).