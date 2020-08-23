تقارير مغربية: بيراميدز يعرض راتب ضخم لضم أيوب الكعبي مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
ذكرت تقارير صحفية مغربية أن بيراميدز قدم عرضًا ضخمًا للتعاقم مع أيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي، بعدما فسخ عقده مع هيبي فورتشن الصيني.
وقال موقع "لو 360 سبور" المغربي ن إدارة بيراميدز، باتت قريبة من الحصول على خدمات أيوب الكعبي صاحب الـ26 عامًا، بعد فسخ عقده مع بهيبي فورتشن الصيني، ليصبح اللاعب حرًا في الانتقال لأي نادٍ بشكل رسمي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشدد المصدر ذاته، أن فريق بيراميد، عرض مبلغ مليون و700 ألف دولار للموسم الواحد مقابل ضم أيوب الكعبي، لتعزيز صفوفه بدءا من الموسم الرياضي المقبل، في صفقة مجانية.
وطلبت عدة أندية مغربية أبرزها الوداد البيضاوي التعاقد مع أيوب الكعبي في الموسم المقبل أيضًا.
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