"ليس السبب في الخسارة".. وكيل مروان محسن يرد عبر الخليج 365 على الانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفي تامر النحاس وكيل اللاعب مروان محسن مهاجم الأهلي، ما تردد عن رغبة الأهلي في عدم اعتماد العقد الجديد الذي وقعه المهاجم الدولي لمدة 3 سنوات قادمة بعد الأداء في مباراة الزمالك بالدوري.

وقال تامر النحاس في تصريحات لمصراوي "مروان وفقا للعقد القديم موجود في الأهلي لمدة عام اخر ثم تم تجديد عقده لمدة 3 سنوات جديدة والأمر انتهي، وليس معني انه لم يكن موفق في لقاء الزمالك أن يقوم الأهلي بالتراجع عن تفعيل عقده الجديد".

وتسائل النحاس :" هل مروان كان السبب الوحيد في الخسارة!!، هناك لاعبون اخرون وجهاز فني، كرة القدم لعبة جماعية والخسارة فيها يتحملها الجميع وليس لاعب بمفرده".

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واستمر "لا يجب أن تكون اراء المحليين أو العاملين في الحقل الإعلامي من رجال الصحافة هي نفس اراء الجماهير، ويجب الاحتكام للعقل والمنطق أولا، المشجع من حقه ان يغضب ويقول ما يراه".

وأتم "هل الكرة التي لم يلحق بها مروان كانت السبب في الخسارة؟، أعتقد لا، أعتقد أن هناك ابتلاء لمروان واتمنى أن يركز في عمله وأن يبتعد عن ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأنهي حديثه "مروان محسن مازال أحد أهم مهاجمين مصر في أخر 10 سنوات وهذا رأيي لكن التوفيق يغيب عنه أحيانا، انا عن نفسي أرسلت له رسالة علي هاتفه عقب مباراة الأمس طلبت منه فيها نسيان ما حدث وان يركز في القادم".