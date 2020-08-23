الزمالك يعلن.. جراحة ناجحة لعبدالشافي.. وتركيب شريحة ومسامير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الزمالك خضوع محمد عبدالشافي، ظهير أيسر الزمالك، لعملية جراحية ناجحة بأحد مستشفيات المهندسين، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الأهلي في القمة 120 للدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس السبت على ملعب استاد القاهرة في قمة الجولة الـ21 للدوري، وغادر عبدالشافي المباراة بعد إصابته في الدقيقة الـ83 من اللقاء.

وقال الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي إن عبدالشافي قام خلال الجراحة التي أشرف عليها الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له.

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وأكد محمد أسامة أن محمد عبد الشافي سيحصل على راحه أسبوعين بعد نجاح الجراحة التي خضع لها.

وأضاف في تصريحات صحفية أن اللاعب سيقوم بفك الغرز بعد الراحة، ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي تدريجيًا.

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها عبدالشافي بعد المباراة أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

وتجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في المركز الأول بترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة في الوصافة، قبل خصم ثلاث نقاط بقرار من اتحاد الكرة المصري.