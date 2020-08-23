العميد: الأهلي افتقد "القائد الحقيقي".. والزمالك كان الأجهز والأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، إن حلول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي "ضعيفة"، لافتًا إلى أن الفريق الأحمر افتقد اللاعب "الشخصية" أمام الزمالك.

وحقق الزمالك فوز بنتيجة 3-1 على الأهلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال العميد: "الأهلي كان يفوز في بعض المباريات بشخصية لاعبيه داخل الملعب، والفريق حاليا يفتقد للقائد الحقيقي".

وأضاف: "الزمالك أصبح لديه لاعبين مميزين يتحملون الضغوط مثل فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما وغيرهم من اللاعبين".

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وتابع: "حلول فايلر كانت قليلة وضعيفة، لذلك لجأ إلى اللعب بثلاثي في وسط الملعب، وقام بتغيير طريقة لعب الأهلي لـ 4-3-3، وبدأ بأفشة وجونيور أجايي".

وواصل: " قفشة لا يجيد اللعب على الطرفين، وهو ما أفقد اللاعب خطورته، ولم يتم الاستفادة من الثلاثي حمدي فتحي وديانج والسولية هجوميا أو دفاعيا".

وأردف:" أحمد فتحي كان يجب أن يشارك أساسيا، خاصة أنه لاعب صاحب خبرات كبيرة، وكذلك وليد سليمان كان يجب الدفع به من بداية اللقاء، من أجل إعطاء دفعة معنوية للاعبين الذين يفتقدون للخبرات، وشخصية النادي الأهلي".

وأكمل:" الزمالك كان أجهز من الأهلي وأفضل كثيرا، لذلك كان يجب مشاركة وليد سليمان وأحمد فتحي من بداية المباراة، لأنهم أصحاب الخبرات، الفريق كان يفتقد للاعب القائد، الفريق الأحمر كان في حاجة لشخصية قوية داخل الملعب بشكل أساسي".