أحمد حسن: جماهير الأهلي قلقة بشأن بطولة أفريقيا

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق أن جماهير النادي الأهلي قلقة بشأن بطولة أفريقيا، وخصوصًا بعد خسارة الفريق أمام الزمالك في مباراة القمة 120 بالدوري .

وقال حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع

عبر راديو مصر: "جماهير الأهلي قلقة بشأن بطولة أفريقيا، يجب على اللاعبين أن يُصدقوا أنفسهم أنهم يلعبون لكيان عظيم بحجم النادي الأهلي".

وأضاف: "لن نلوم على فايلر حال رحيله، ولكن المدرب لديه بطولة دوري أبطال أفريقيا، لو رحل بالتأكيد سيدرب أحد الأندية الخليجية، من الصعب أن يرحل لأوروبا، عليه الآن التفكير في بطولة أفريقيا ".

واختتم: "يجب أن يحافظ لاعبو الزمالك على المكتسبات التي حققوها مؤخرًا والشخصية التي اكتسبوها".