غيابات مؤثرة في صفوف الإسماعيلي أمام حرس الحدود

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من العديد من الغيابات منذ عودة المباريات الرسمية في مصر والتي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت غيابات الإسماعيلي كالتالي..
باهر المحمدي قائد الفريق ومحمود عبدالعاطي ”دونجا“ الذين غابا بسبب الإصابة وفخر الدين بن يوسف الذي وصل أمس إلى مصر قادماً من تونس والعراقيهمام طارق بسبب عدم جاهزيتهم وإبراهيم أبواليزيد بسبب الإيقاف.
ويستضف استاد المكس بالاسكندرية لقاء الإسماعيلي وحرس الحدود بعد قليل في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.
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