وفد طبي من اتحاد الكرة يتفقد غرفة الإسماعيلي قبل لقاء الحرس

قام وفد تابع للجنة الطبية باتحاد الكرة بتفقد غرفة لاعبى الإسماعيلى وحرس الحدود، قبل المباراة التى ستجمعهما بعدقليل لحساب الأسبوع الــ21 ببطولة الدورى المحلى.
وحرصت اللجنة على الاطمئنان علىفرض الإجراءات الطبية الشاملة للتأكد من سلامة الجميع من الأمراض.
وكانت اللجنة الطبية أعلنت سلبية المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الإسماعيلى منذ أيام عدة.
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