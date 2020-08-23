أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل لاعبيه للقاء حرس الحدود بعد قليل فى إطار الاسبوع الــ21 بمسابقة الدورى المحلى. التشكيل شهد مجموعة من التغييرات عن اللقاء الماضى وجاء كالتالى .. الماضى وجاء كالتالى .. حارس مرمى.. محمد مجدى خط الدفاع.. أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط.. عماد حمدى – عمر الوحش الوحش أمامهم.. بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة خط الهجوم.. محمد حمدى زكى على مقاعد البدلاء.. محمد فوزى – محمود البدرى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – محمد الشامى – محمد مخلوف – وجيه عبد الحكيم – شيلونجو – محمد عمار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد حمدي زكي يقود تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.