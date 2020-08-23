- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وصل منذ قليل لاعبو الإسماعيلى ملعب المكس، استعدادًا للقاء مضيفه حرس الحدود بعد قليل فىإطار الأسبوع الــ21 ببطولة الدورى العام.
الإصرار ظهر جليًا على وجوهاللاعبين، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.
ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يصل ملعب المكس لمواجهة الحرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.