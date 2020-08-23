الإسماعيلي يصل ملعب المكس لمواجهة الحرس

وصل منذ قليل لاعبو الإسماعيلى ملعب المكس، استعدادًا للقاء مضيفه حرس الحدود بعد قليل فى إطار الأسبوع الــ21 ببطولة الدورى العام. إطار الأسبوع الــ21 ببطولة الدورى العام. الإصرار ظهر جليًا على وجوه اللاعبين، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد. اللاعبين، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد. ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.

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