رابطة النقاد تثمن مبادرة أبو ريدة لدعم مؤمن زكريا

يثمن المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين، برئاسة حسن خلف الله، المبادرة التى أطلقها المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، لدعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في رحلته

العلاجية الحالية، وتأسيس آلية تضمن علاج ورعاية اللاعبين المصريين كافة عند الإصابات الاستثنائية، أو بعد الاعتزال والتقاعد.

ووفقًا لما جاء في مبادرة أبوريدة، بالجانب الخاص بالتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن