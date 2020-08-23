رابطة النقاد تثمن مبادرة أبو ريدة لدعم مؤمن زكريا

يثمن المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين، برئاسة حسن خلف الله، المبادرة التى أطلقها المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، لدعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في رحلتهالعلاجية الحالية، وتأسيس آلية تضمن علاج ورعاية اللاعبين المصريين كافة عند الإصابات الاستثنائية، أو بعد الاعتزال والتقاعد.
ووفقًا لما جاء في مبادرة أبوريدة، بالجانب الخاص بالتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمنزكريا تمنح سنويًا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، الذى تنظمه رابطة النقاد الرياضيين، يعلن المكتب التنفيذى للرابطة ترحيبه بالفكرة، والتعاون من أجل إنجاحها، فقد آلمنا، كما آلم الملايين الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب الدولي مؤمن زكريا التي لمست قلوبنا جميعًا، وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية للرابطة، وليست الرياضية فقط.
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