أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه يجب أن تكون هناك وقفة كبيرة من جانب إدارة الأهلي ولجنة التخطيط وكل الإدارات المعنية داخل النادي.
قال عبر برنامجه ملعب الصقر، المذاع عبر راديو مصر: "لابد أن يكون هناك وقفة من جانب إدارة الأهلي، النادي يفتقد لشخصية اللاعبينالذين تستطيعون تحمل الضغوط".
وأضاف:" الأهلي يحتاج للاعبين جيدين، وأبناء النادي عندما يتم تصعيدهم للظهور مع الفريق يحتاجون لخبرات كبيرة ".
وواصل: "السوشيال ميديا بدأت تصنع من لاعبين أبطال، وهم في الآخر "هواء.. هش"، الأداء يجب أن يكونفقط بقوة داخل الملعب، من يريد إثبات انتمائه في المستطيل الأخضر، وأسلوب قصف الجبهات، وارتداء التشيرت، والقيام بتقبيله ليس شخصية لاعبي الأهلي مطلقًا".
وأضاف: "هناك لجان إلكترونية والبعض يحركها للأسف، يجب أن يتم إعطاء كل ذي حقًا حقه، هناك لاعبون خرجوا من النادي لا يجب إهانتهم".
وتابع: "المفترض أن تقوم هذه اللجان بإيقاظ اللاعبين، في هذه الفترة بدلًا من إهانة آخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق معلقًا على خسارة القمة: "السوشيال ميديا صنعت أبطالًا من ورق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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