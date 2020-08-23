أحمد سامي: فايلر لا يصلح لقيادة الأهلي

أكد أحمد سامى، المدير الفنى الأسبق لفريق طلائع الجيش، أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لا يصلح لتولى قيادة أكبر نادٍ فى أفريقيا والوطن العربى، وأن قدراته الفنية متواضعة للغاية، بدليل عدم قدرته على مجاراة الفرق الكبرى بعد رحيل عدد من نجوم الفريق، فهو لم يستطع إعادة توظيف اللاعبين بالشكل الذى يعوض النجوم التى رحلت رغم امتلاء الدكة بلاعيين مميزين أمثال صالح جمعة.

وأضاف سامى، أن على إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، التدخل الفورى من أجل إنقاذ بطولة أفريقيا من تخاريف فايلر، خصوصًا أن الجماهير الأهلاوية لن تقبل بضياع اللقب هذه المرة، وعلى إدارة الأهلى سرعة التعاقد مع مدير فنى مصرى لخلافة الخواجة للمحافظة على اسم الأهلى فى أفريقيا.

وأشار أحمد سامى إلى أن فايلر مدرب فقير فنيًا ولا يملك من أدوات التدريب شيئًا

وهناك مدربون مصريون أفضل منه بكثير، وقدارته متواضعة فى قراءة الخصوم، أو فكر الأجهزة الفنية للمنافسين ودائم السقوط فى المواجهات الكبرى.

ورشح مدرب طلائع الجيش الكابتن المخضرم مختار مختار، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، لتولى قيادة الفارس الأحمر، نظرًا لخبرته التدريبية الكبيرة ولكنه من أبناء القلعة الحمراء المخلصين والذى بمقدوره إعادة روح الفانلة الحمراء للاعبين مرة أخرى.

واختتم سامى كلامه قائلاً الأهلى يحتاج أبناءه حاليًا ولا شئ غيرهم، روح الفانلة الحمراء ستعود على يد أبناء الأهلى، وطالب الجماهير بمساندة اللاعبين لعبور هذه المرحلة الصعبة.