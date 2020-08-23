إيجابيات وسلبيات فايلر في قمة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بفوز الأبيض 3-1 في بطولة الدوري، حدث إنشقاق كبير بين جماهير القلعة الحمراء بعد النتيجة الكبيسة، فمنهم من هاجم المدير الفني للفريق، رينيه فايلر، بسبب اختياراته في التشكيل وإدارته للمباراة وحمَّلوه الهزيمة، ومنهم من حمَّل اللاعبين والإدارة السبب، ومنهم من حمَّل التحكيم السبب.

لذلك سنتحدث عن موضع خلاف شريحة كبيرة من عشاق ومحبي النادي الأهلي، وهو السويسري فايلر وإيجابيات وسلبيات تعامله مع اللقاء:

إيجابيات فايلر في القمة:

- رغم النقص العددي الكبير الذي دخل به الأهلي في مباراة الأمس، والنقص الواضح في العديد من المراكز المهمة، مثلًا قلوب الدفاع وأجنحة الفريق استطاع فايلر التأقلم مع الأمر ولم

يشتكِ رغم أنه مبرر واضح وكفيل أن يكون سببًا كافيًا للمباراة، ومع ذلك ظهر النادي الأهلي بشكل جيد جداً في معظم أوقات المباراة، خصوصًا في الشوط الأول الذي كان قريبًا فيه من التسجيل.

- أعاد اكتشاف المهاجم السنغالي إليو بادجي بعد فترة فقدان الثقة التي قابلته في بداية مشواره مع النادي الأهلي، ولكن بعد إعطائه الفرصة أمام الزمالك، استطاع أن يظهر بادجي من جديد، وتعتبر هذه النقطة من أهم النقاط المضيئة في المباراة.

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سلبيات فايلر في القمة:

- توظيف بعض اللاعبين في غير مراكزهم، مثل أفشه

الذي افتقد كل إمكاناته ومميزاته عند إشراكه كجناح أيمن، وهو بالدور الجديد عليه، مما أدى إلى خسارة الفريق للجبهة اليمنى وحدوث خلل أدى إلى الهدف الأول بسبب الواجبات الكثيرة على محمد هان،ي الذي كان يشغل الجهة اليمنى بمفرده من دون مساندة.

- "العند"، من أكبر سلبيات السويسري التي تظهر في عدم الاستعانة بصالح جمعة نهائيًا رغم تذبذب مستوى محمد مجدي أفشة وعدم وجود بديل له، وأيضًا عدم الاستعانة بالمغربي وليد أزارو هداف الفريق في الموسم الماضي، والاعتماد على مروان محسن الذي أظهر مرارًا وتكرارًا عدم أحقيته في اللعب في صفوف نادٍ كبير كالنادي الأهلي، وأكبر برهان أداؤه في مباراة الأمس.

وبناءً على ذلك يجب إعطاء فرصة للمدرب على الأقل حتى نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة الأهم، والهدف الرئيسي بالنسبة للفريق، وعدم المنافسة بالقطعة وانتظار نتيجة الموسم كاملًا.