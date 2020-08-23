لاعب مانشستر سيتي السابق ينصح جوارديولا بتجنب التعاقد مع ميسي

قال الدولي الانجليزي ولاعب مانشستر سيتي السابق “أوين هارجريفز“، ان بيب جوارديولا بحاجة إلى التركيز على إيجاد بديل للمدافع البلجيكي وقائد الفريق السابق “فينسينت كومباني“، وليس السعي وراء نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وتم ربط النجم الارجنتيني “ليو ميسي” بالانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث تشير التقارير إلى أنه يفكر في مستقبله بسبب ثورة التغيير التي يقودها المدرب الجديد “رونالد كومان” داخل برشلونة.

ويتوقع الكثيرون ان ميسي اذا اراد الخروج من برشلونة فأنه سيفضل اللعب تحت قيادة مدربه السابق في برشلونة “بيب جوارديولا” من جديد.

وعلق “هارجريفز” على الاخبار التي ربطت ميسي بمانشستر سيتي لقناة بي تي سبورت قائلاً: “أنا متأكد أن بيب جوارديولا سيتعاقد مع ميسي إذا سنحت له الفرصة، ولكنه رأى تأثير فيرجيل فان دايك في ليفربول، ويدرك أنه يحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين أكثر من أي شيء آخر”.

واختتم: “جوارديولا يحتاج إلى فنسنت كومباني جديد، القائد الذي يمكنه أن يحسم مباراة او ينقذك في أخرى خلال اللحظات الصعبة”.

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