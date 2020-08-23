أخبار برشلونة: كومان يطيح براكيتيتش وفيدال من أجل فان دي بيك

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، عن رغبة المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان في الاستغناء عن خدمات الثنائي إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال، في سوق الانتقالات الصيفي 2020.

وأكدت الصحيفة أن رونالد كومان يرغب في القيام بتغيير شامل داخل صفوف برشلونة، خاصة في خط وسط الفريق، الذي لم يقدم الأداء المنتظر خلال الموسم الماضي، ويأمل كومان في ضم لاعبين جدد بالإضافة للبوسني ميراليم بيانيتش.

وأوضحت الصحيفة أن كومان يرغب في التعاقد مع لاعب وسط أياكس أمستردام دوني فان دي بيك، وفي حالة انتقال المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لصفوف أياكس، فأن إدارة برشلونة ستدفع 20 مليون يورو بجانب انتقاله من أجل جلب فان دي بيك.

جدير بالإشارة أن إدارة برشلونة تسعى لتجديد دماء الفريق، عقب الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف في دوري الأبطال، وكانت البداية بإقالة المدرب السابق كيكي سيتين وتعيين رونالد كومان خلفا له، ليبدأ الهولندي رحلة إعادة ترتيب المعسكر الكتالوني، وبناء الفريق مجددا.

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