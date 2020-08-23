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كومان يجس نبض كوتينيو لإبقائه في برشلونة

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مصطفى جمال 0 تبليغ

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أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن مدرب فريق ، الهولندي رونالد كومان يرغب في الإبقاء على البرازيلي فيليب كوتينيو داخل صفوف الفريق الكتالوني، للاستفادة من خدماته في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن كومان قرر الاتصال بفيليب كوتينيو عقب نهائي ، الذي سيخوضه اللاعب البرازيلي مساء اليوم مع بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان، لمعرفة نواياه وخططه للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كومان يريد أن يعرف مدى رغبة كوتينيو في الإستمرار مع برشلونة خاصة بعد صافرات الإستهجان التي تعرض لها في الكامب نو، بالإضافة إلى عدم اللعب في مركزه المفضل مكان إنييستا كما وعدته إدارة الفريق عند التعاقد معه.

ويأمل كومان في إقناع كوتينيو بمنحه فرصة ثانية في الموسم الجديد رفقة برشلونة، حيث يرغب المدرب الهولندي في الاعتماد على عناصر هجومية جديدة، بعودة كوتينيو والدفع بجريزمان أو التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة لويس سواريز، وعلى رأس المرشحين لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو.

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