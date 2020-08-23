رياضة | لأول مرة في تاريخه.. العبور يصعد لدوري كرة اليد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لأول مرة في تاريخه.. العبور يصعد لدوري كرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق العبور لكرة اليد في الصعود للدورى الممتاز ، بعدما تعادل مع الصفوة 25 _ 25 في مباراة قوية ومثيرة من الفريقين ليتوج العبور بالصعود بعدما نجح من قبل في الفوز علي مالية كفر الزيات و بيلا .

ومن جانبه ، اشاد عمرو ابراهيم عضو مجلس الادارة بنادي العبور والمشرف علي الالعاب الجماعية ، بهذا الانجاز الكبير ، مشير" الي انه تحقق لاول مره في تاريخ النادي ، مقدما الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عزت المدير الفني للفريق ، علي المجهود الكبير والنجاح بعد موسم شاق وطويل ، متمنيا" التوفيق لباقي الالعاب بنادي العبور .

واضاف عمرو ابراهيم ، بأن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حسام عبدالعزيز ، يقف خلف الفريق ويعمل علي توفير كافة الامكانيات المادية والمعنوية للدعم والمسانده، مؤكدا بان المجلس سيقوم بتكريم الفريق وصرف كافة المكافأت وفقا للوائح التي تنص علي الصعود .

ويشارك العبور في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدورى والفوز بالدرع مع فرق ، المقاولون وقارون وبنى سويف يومي الخميس والجمعه القادم .