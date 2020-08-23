رياضة | برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي برشلونة تحت قيادة الهولندي رونالد كونان في أولي خطوات التعاقد مع مدافع جديد من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، خاصة بعد هبوط مستوي بيكيه واقتراب رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن نادي برشلونة قد أرسل أول العروض الرسمية إلى إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع إيريك جارسيا خلال الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة أن جوزيب ماريا بارتوميو قد عرض على إدارة النادي الإنجليزي 10 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل غارسيا إلى الكامب نو.

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ومن جهته لا يرغب النادي الكتالوني في زيادة العرض المالي في حال رفض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي العرض المقدم من قبل البلوغرانا، بسبب الوضع التعاقدي للاعب داخل ملعب الاتحاد.

حيث سينتهي عقد جارسيا بعد عام، ولم يجدد مع ناديه حتي الآن مما سيكون قادرا على التفاوض كلاعب حر، في يناير المقبل، قبل التوقيع على عقود انضمامه لاي نادٍ جديد في 1 يوليو 2021.

يذكر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد أعلن قبل مواجهة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني عن عدم رغبه إريك جارسيا في تجديد تعاقده في ملعب الاتحاد، بسبب الرغبة الشديدة لديه في العودة إلي بيته القديم برشلونة.