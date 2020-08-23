رياضة | أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف فريقه مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفضت لجنة التخطيط، محاولات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في عرض المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المنتهية إعارته للاتفاق السعودي، للبيع بالموسم الجديد.

وتواصلت اللجنة بشكل مباشر خلال الساعات الماضية مع اللاعب المغربي، وأبلغته بالعودة إلى الفريق بالفترة المقبلة، وأنه لا توجد نية لرحيله.

وكان فايلر أبلغ إدارة ناديه بعدم رغبته في استعادة وليد أزارو مرة أخرى، إلا أن لجنة التخطيط ترى بأن اللاعب هو المناسب لقيادة الهجوم الأحمر في ظل تراجع مستوى المهاجمين مؤخرًا.

ومن المقرر أن يصل أزارو إلى القاهرة منتصف سبتمبر المقبل عقب انتهاء إجازته التي يقضيها حاليًا في بلاده، والانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.